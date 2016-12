Ucraina,primo vero giorno di tregua

06:29 - Il presidente ucraino Petro Poroshenko ha parlato di un "reale" cessate il fuoco in Ucraina, dopo 24 ore senza incidenti per la prima volta in sette mesi. "Non potete immaginare quanto questo sia importante per me. E' la prima volta che non mi annunciano che un soldato ucraino è stato ucciso o ferito durante la notte," ha ha detto Poroshenko nel corso di una visita ufficiale in Australia. Ma "tutto resta molto fragile", sottolinea Poroshenko.