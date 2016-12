Ucraina, Poroshenko chiede l'intervento dei caschi blu dell'Onu

12:56 - Il presidente ucraino Petro Poroshenko ha chiesto il dispiegamento di peacekeeper dell'Onu nell'est ucraino per assicurare la tregua prevista dagli accordi di Minsk. L'appello, approvato dal consiglio di sicurezza, è però stato bocciato da Denis Pushilin, negoziatore dei ribelli, secondo cui l'iniziativa viola gli stessi accordi di Minsk.

"La questione è stata discussa ed è stata presa una decisione di appellarsi all'Onu e alla Ue per preparare in Ucraina una operazione di peacekeeping e sicurezza", ha dichiarato il segretario del consiglio di sicurezza ucraino, Oleksandr Turcinov, spiegando che i caschi blu dovrebbero essere dispiegati sia lungo la linea del fronte sia al confine russo-ucraino.



Ma Pushilin ha ricordato che, in base agli accordi di Minsk, Kiev deve concordare il controllo della frontiera con i miliziani solo dopo le elezioni municipali e la riforma costituzionale.



Mosca: "Caschi blu? Non previsti dagli accordi di Minsk" - Anche l'ambasciatore russo all'Onu, Vitali Ciurkin, ritiene che l'appello di Poroshenko per dispiegare peacekeeper Onu nell'est del Paese segnali una "carenza di determinazione" nell'attuazione degli accordi di Minsk. "Penso che sia un po' inquietante, perché hanno appena firmato gli accordi di Minsk il 12 febbraio. E tali accordi prevedono solo il ruolo dell'Osce, non c'è nulla sull'Onu o sulla Ue", ha dichiarato Ciurkin alla tv filo Cremlino Russia Today.



Ribelli: "A Debaltsevo uccisi 3.088 soldati ucraini" - Negli scontri per la conquista di Debaltsevo sono stati uccisi 3.088 soldati ucraini: lo ha detto in una conferenza stampa a Donetsk Eduard Basurin, rappresentante del ministero della Difesa dell'autoproclamata repubblica di Donetsk. I ribelli, intanto, hanno preso il controllo di tre villaggi a sud dello strategico nodo ferroviario di Debaltsevo: Ostraya Mogila, Savelovka and Bulavino.