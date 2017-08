Ucraina, Onu a Kiev e separatisti: rispettate il cessate il fuoco

Appello dell'Onu perché in Ucraina venga rispettato il cessate il fuoco. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres si è rivolto alle autorità di Kiev e ai separatisti filorussi perché non violino la tregua, entrata in vigore nell'est del Paese il 24 giugno. Lo stop alle armi, accordato per permettere ai contadini di curare i campi durante l'estate, dovrebbe scadere il 31 agosto.