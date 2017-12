Ucraina, liberi ostaggi sequestrati in ufficio poste: uomo arrestato

Sono state tutte liberate le persone prese in ostaggio in un ufficio postale di Kharkiv, in Ucraina, e l'uomo che le tratteneva è stato arrestato. Lo ha reso noto la polizia, precisando che nessuno è rimasto ferito, ma senza fornire informazioni su eventuali richieste da parte del sequestratore. La situazione si è sbloccata quando la polizia, dopo che il sequestratore aveva già rilasciato alcuni ostaggi, ha fatto irruzione nell'ufficio postale.