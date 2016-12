Ucraina: la Russia ha rilasciato la top-gun Savchenko

Fonti ufficiali ucraine affermano che la Russia ha rilasciato Nadia Savchenko. Non è la prima volta che Kiev annuncia, per poi essere smentita da Mosca, passi in avanti nella complicata vicenda, anche diplomatica, della top-gun ucraina caduta prigioniera dei ribelli filorussi e condannata per l'uccisione di due giornalisti.