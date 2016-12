Ucraina inizia ritiro carri armati

Dopo i ribelli separatisti di Lugansk, anche le forze armate ucraine hanno iniziato il ritiro dei carri armati e dell'artiglieria leggera verso postazioni ad almeno 15 km dal fronte, come previsto dagli accordi siglati a Minsk. Secondo il portavoce militare di Kiev, Ruslan Tkaciuk, l'operazione durerà 14 giorni. Le parti in conflitto hanno accettato inoltre di sottoporsi al controllo dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.