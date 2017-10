Ucraina, in piazza per chiedere cancellazione immunità parlamentare

Giornata di tensione a Kiev, in Ucraina dove migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere l'approvazione di un progetto di legge che prevede la cancellazione dell'immunità parlamentare. A tarda serata i manifestanti hanno montato delle tende nella zona del Parlamento, chiedendo alla popolazione di di portar loro cibo e indumenti pesanti per far sì che la loro protesta possa continuare a lungo.