Ucraina,il 75% dei cittadini è insoddisfatto del presidente Poroshenko

C'è malcontento in Ucraina verso il presidente Petro Poroshneko. Secondo un recente sondaggio, ben il 75% di cittadini ucraini non approvano l'operato del presidente. Solo il 2% degli intervistati ha detto di approvare del tutto l'operato di Poroshenko, mentre il 15% lo approva in parte e il 32% lo disapprova in parte. Il 43% ha detto di disapprovare pienamente mentre l'8% si è espresso come indeciso.