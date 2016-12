08:45 - Il presidente francese Francois Hollande a sorpresa incontrerà sabato il presidente russo Vladimir Putin a Mosca per discutere della crisi in Ucraina. Lo annuncia l'Eliseo. Il capo di stato francese che ieri aveva fatto appello ad una de-escalation della crisi, ha deciso di fare una sosta in Russia di ritorno dalla sua visita ufficiale in Kazakistan, ha reso noto la stessa fonte.