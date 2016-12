Ucraina, Gentiloni: ora risultati

18:18 - Il dialogo come primo strumento per risolvere la crisi ucraina, ma, qualora non bastasse, non si escludono ulteriori sanzioni per la Russia. Così il ministro degli Esteri italiano Paolo Gentiloni. "Non ci dobbiamo assolutamente rassegnare all'idea che la strada del dialogo sia finita. Ma se non otteniamo risultati sarà inevitabile un ulteriore rafforzamento delle sanzioni, che pure l'Italia non vuole", ha detto infatti il titolare della Farnesina.

