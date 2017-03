Ucraina, esplosioni in un deposito di armi: evacuate 20mila persone

Alcune esplosioni sono avvenute in un deposito di armi nella base di Balakliya, nei pressi di Kharkiv, in Ucraina. Lo rende noto la Bbc online, sottolineando che è in corso l'evacuazione di 20mila persone. Il deposito viene utilizzato per stoccare migliaia di tonnellate di munizioni. I soccorsi sono al lavoro per mettere in sicurezza le persone che vivono in città e nei villaggi vicini. La superficie della base si estende per oltre 350 ettari.