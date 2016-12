Ucraina chiede peacekeeping Onu

Parlando alle Nazioni Unite il presidente ucraino Petro Poroshenko ha chiesto nuovamente "un'operazione di peacekeeping del'Onu" nel Donbass in guerra. "Potrebbe diventare - ha detto - uno strumento molto importante per consentire la messa in atto degli accordi di Minsk". Riferendosi alla Russia, Poroshenko ha quindi chiesto l'abolizione del diritto di veto all'Onu perché "il suo uso come una licenza di uccidere è assolutamente inaccettabile".