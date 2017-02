Ucraina, botta e risposta Lavrov-Merkel: "Dialogo tra ribelli e Kiev"

"Non c'è alternativa al dialogo" tra Kiev e i ribelli di Donetsk e Lugansk in Ucraina, questa è "la posizione della Russia". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov a Monaco di Baviera. "Sarebbe bello avere relazioni ragionevoli" con la Russia , ma è impossibile da quando Mosca ha ignorato il principio dell'integrità territoriale dell'Ucraina, con l'annessione della Crimea, aveva detto la cancelliera tedesca Angela Merkel.

"L'unica speranza", ha affermato ancora la Merkel, è riposta nell'accordo di pace di Minsk: "Rappresenta l'unico baluardo che abbiamo al momento come possibile soluzione della crisi ucraina".



Lavrov: "Illogico collegare sanzioni ad attuazione Minsk" - Sul tema Minsk si è espresso anche Lavrov, dicendo: "E' illogico, perfino artificiale collegare le sanzioni alla implementazione degli accordi di pace. Tutti sanno perché Minsk non viene implementato, lo sanno a Berlino, a Parigi e alla Nato". Il ministro russo ha respinto come propaganda le affermazioni secondo cui sarebbe responsabilità della Russia.