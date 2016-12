Ucraina, accordo per cessate fuoco

Le autorità ucraine e i separatisti del Donbass sono d'accordo per un cessate il fuoco a partire dal primo settembre, giorno in cui inizia ufficialmente il nuovo anno scolastico, per non mettere in pericolo la vita degli scolari. Lo hanno annunciato mercoledì sera a Minsk il rappresentante dell'Osce, Martin Saidik, e uno dei leader dei ribelli, Vladislav Deinego. La tregua nel Donbass siglata a febbraio viene spesso violata.