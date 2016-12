Ucciso Parigi veniva dalla Germania

Aveva abitato in un centro per rifugiati a Recklinghausen, nell'ovest della Germania, il presunto terrorista ucciso il 7 gennaio, dopo aver tentato di attaccare un commissariato a Parigi. Lo riferisce l'ufficio di indagini criminali del Land di Renania del nord-Westfalia, che ha individuato il luogo in cui l'uomo viveva nella struttura. Non sono state trovate piste che lascino pensare a nuovi attentati.