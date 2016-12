Ucciso Parigi,arrestato in Germania

Era noto alla polizia da tempo ed era stato anche arrestato in Germania, in passato, l'uomo che tre giorni fa è stato ucciso a Parigi mentre era in procinto di commettere un attentato in commissariato. Il presunto terrorista aveva agito sotto diverse identità e aveva precedenti per lesioni corporali, violazione della legge sule armi e narcotraffico. La polizia del Land ha riferito che era rimasto in cella per un mese.