Ucciso il killer di Tel Aviv: freddato dai militari in un conflitto a fuoco

Nashat Melhem è stato ucciso nel corso di uno scontro a fuoco. Lo afferma la polizia israeliana. "Il terrorista - dice la polizia - è stato rintracciato in un edificio di Arara (nel Nord di Israele). E' uscito dall'edificio sparando verso le forze di sicurezza, è stato colpito ed è rimasto ucciso". Nessun agente è stato colpito, precisa il comunicato.



Il ministro per la sicurezza interna Ghilad Erdan ha ringraziato le forze dell'ordine "per il grande sforzo prodotto allo scopo di rintracciare il terrorista criminale che ha compiuto l'attentato la settimana scorsa a Tel Aviv". "Continueremo a combattere il terrorismo con tutta la forza", ha assicurato inoltre il ministro.



Non era affiliato all'Isis - Secondo i parenti l'assassino era arabo israeliano e mentalmente instabile ma soprattutto non aderente allo Stato islamico.