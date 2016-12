Ucciso a Parigi, viveva in Germania

La polizia tedesca ha fatto irruzione in un appartamento all'interno di un rifugio per richiedenti asilo nella città di Recklinghausen, nell'ovest della Germania, dove ritiene che abitasse l'uomo ucciso tre giorni fa in un assalto ad un commissariato di Parigi. La polizia del Nord Reno-Westfalia ha precisato poi in una nota di avere agito in base a "prove concrete" ottenute dalle autorità di sicurezza francesi.