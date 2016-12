Uccisione neri,autorità Louisiana: non tollereremo proteste violente

Monito del governatore della Louisiana e della polizia di Baton Rouge contro eventuali violenze nel corso delle proteste per la recente uccisione di due neri da parte di agenti. "Non tollereremo alcuna violenza, alcuna violazione della legge", ha promesso lo sceriffo locale. Sulla stessa lunghezza d'onda il governatore John Bel Edwards che ha invitato gli attivisti ad ascoltare la polizia per garantire la sicurezza.