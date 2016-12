Uccise nero, salta processo agente

Il processo all'agente Randall Kerrick, che nel 2013 uccise l'afroamericano Jonathan Ferrell a Charlotte, in North Carolina, è stato annullato. Lo ha deciso un giudice dello Stato dopo che la giuria, composta da otto donne e quattro uomini, non è stata in grado di raggiungere un verdetto dopo diverse votazioni. Immediate le proteste in città: decine di persone sono scese in piazza, due sono state arrestate per aver gettato sassi agli agenti.