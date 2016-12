07:24 - Un quarantatreenne nero è stato giustiziato in Florida nella notte: nel 1994 era stato condannato a morte per aver ucciso la moglie e violentato e ucciso la figlia di 10 anni. Chadwick Banks è stato dichiarato morto per iniezione letale alle 19.27 locali (l'1.27 in Italia) dopo che la Corte suprema degli Stati Uniti aveva respinto il suo appello finale meno di un'ora prima dell'esecuzione.