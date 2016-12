Uccise figlio: 30 anni di carcere

Condanna a trent'anni di reclusione per il padre del piccolo Bastien, alla sbarra in Francia per aver ucciso, nel 2011, il figlioletto di tre anni chiudendolo nella lavatrice di casa. Condanna più lieve invece per la madre del bambino. Considerata dai giudice come "complice" dell'assassinio, la donna dovrà scontare dodici anni di prigione. Il verdetto è stato pronunciato in tarda serata dalla Corte d'assise della Seine-Et-Marne, vicino Parigi.