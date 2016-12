Uccise 12enne nero: "Azione giusta"

Il poliziotto di Cleveland, in Ohio, che a novembre dell'anno scorso sparò e uccise il 12enne nero Tamir Rice mentre agitava una pistola a salve compì un'azione giustificata. Lo hanno stabilito due rapporti di esperti. In entrambi i casi l'uso della forza da parte dell'agente è stata giudicata ragionevole, in quanto vi era motivo di percepire il ragazzino come minaccioso. La decisione finale sul caso verrà presa da un grand jury.