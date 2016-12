Uccisa in Kenya,preso pure mandante

Sale a quattro il numero degli arrestati per l'uccisione di Rita Fossaceca, il medico di Novara morto durante una rapina a Mjomboni, in Kenya. A finire in manette il presunto mandante dell'omicidio, come ha riferito il portavoce della polizia locale, Charles Owino. Gli altri tre arrestati lavoravano come cuoco, lavandaio e giardiniere nella casa dove soggiornava la vittima.