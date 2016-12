Uccisa di botte in Germania, spunta il video della drammatica aggressione

Le videocamere di sorveglianza hanno ripreso la drammatica aggressione costata la vita alla studentessa 23enne Tugce Albayrak, morta venerdì per i traumi subiti il 15 novembre. La giovane era intervenuta davanti a un ristorante di Offenbach, in Germania, per difendere due ragazzine da un gruppo di bulli. Venerdì, dopo due settimane di coma, i genitori di Tugce hanno scelto di staccare la spina che teneva in vita la ragazza, cerebralmente morta.