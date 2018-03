Uccisa da baby-gang in Gb, la mamma di Mariam: "L'avevano già aggredita" | La Procura apre un'inchiesta

Era già stata aggredita dalla babygang di bulle ad agosto la ragazza italo-egiziana morta dopo essere stata presa a botte da un gruppo di ragazzine a Nottingham , in Inghilterra. A denunciarlo al microfono delle Iene è Nasreen, la madre di Mariam Moustafa, che aggiunge: "Allora a Mariam avevano rotto una gamba. E avevano anche riempito di pugni sua sorella Mallak, di 15 anni". La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in cui si ipotizza l'omicidio.

"Una sera di una settimana fa - dice ancora la donna - hanno anche tirato delle uova contro la nostra porta di casa".



"Dopo l'aggressione sul bus - ricorda la mamma - Mariam è andata in ospedale a Nottingham, dove dopo diverse ore di attesa le hanno detto che poteva tornare a casa. Alle 2.30 siamo rientrati e lei è andata a dormire. Al mattino la sorella l'ha trovata boccheggiante sul letto, completamente blu in volto. Non riusciva a parlare".



Mariam si era trasferita nel Regno Unito con la famiglia da quattro anni. Il padre voleva farla studiare assieme alla sorella di 15 anni e al fratello di 12 nelle scuole inglesi. "Ma lei - sottolinea la madre di Mariam - non voleva restare in Inghilterra, ha sempre sognato di tornare a Roma".