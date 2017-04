Uccide tre persone per strada a Fresno, polizia: non è terrorismo

La sparatoria di Fresno, in California, dove un uomo afroamericano di 39 anni ha ucciso tre persone non è collegata al terrorismo. Lo ha affermato il capo della polizia della città, spiegando che l'episodio ha una motivazione unicamente razziale: le tre vittime erano infatti tutte bianche. L'uomo sarà sottoposto ad esami per verificare se ci sia la presenza di disturbi mentali o di forme gravi di paranoia.