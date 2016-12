Uccide nero disarmato in Oklahoma, mandato di arresto per l'agente

La procura della contea di Tulsa, in Oklahoma, ha incriminato per omicidio colposo la poliziotta bianca Betty Shelby per l'omicidio del 40enne nero Terence Crutcher, avvenuto venerdì. La procura ha emesso inoltre a carico della donna un mandato d'arresto. Due video diffusi dalla polizia e relativi all'uccisione dell'afroamericano mostrano che la vittima era disarmata e aveva le mani bene in vista.