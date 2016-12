Tutta Europa nella morsa del caldo

L'ondata di caldo che sta per colpire l'Italia porterà temperature roventi non solo nel nostro Paese, ma anche in tutta Europa. Almeno 250 milioni di persone saranno coinvolte dal fenomeno: le temperature saliranno vicino ai 40 gradi in Francia (lunedì in Spagna sono stati raggiunti i 45), ma forti anomalie ci saranno anche in Inghilterra e nei Paesi Bassi. Il calo torrido durerà fino a metà luglio.