Tusk: "Nessuna tolleranza della Ue con i violenti"

Il presidente del Consiglio europeo ha aggiunto che l'Europa "non solo deve rimanere unita ma deve anche essere ferma". "La solidarietà europea e la libertà devono prevalere, ma accompagnate da determinazione", ha proseguito.



Tusk ha poi rivolto un pensiero ai feriti degli attentati di Bruxelles morti in ospedale, dicendo di avere appreso con grande tristezza delle nuove vittime. "I nostri pensieri e la nostra solidarietà vanno ai loro familiari in questa tragica perdita", ha dichiarato.