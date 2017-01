Tusk: "L'Europa alzi la voce contro la minaccia di Trump"

Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha chiesto ai leader europei di unire la propria voce contro la nuova minaccia rappresentata da Trump. In una lettera, Tusk ha scritto che l'Ue affronta le più grandi sfide in sessant'anni, in cui le minacce esterne maggiori sono "la Cina assertiva", "la politica aggressiva della Russia" verso i suoi vicini, "l'islam radicale" e ora anche l'amministrazione americana".