Tusk: grazie a Italia numero migranti irregolari è finalmente sceso

"Il governo italiano sotto la leadership del premier Gentiloni ha cominciato a bloccare in modo efficace gli alti flussi di migranti che c'erano dal 2014". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk alla vigilia del vertice Ue. "Grazie all'Italia il numero di migranti irregolari e delle morti in mare - ha aggiunto - è finalmente sceso. Ora però gli Stati Ue devono impegnarsi di più mettendo più risorse nel Trust Fund per l'Africa".