Tusk a Mattarella: "Solidarietà Ue all'Italia per i terremotati"

"Al Quirinale ho espresso la solidarietà dell'Unione europea all'Italia per i terremotati". E' il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk che scrive su Twitter queste parole dopo aver incontrato a Roma il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il messaggio continua sottolineando il "pieno e comune impegno per una futura Unione europea a 27 e per la crisi migratoria".