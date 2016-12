7 ottobre 2015 Turisti, giornalisti, cooperanti, tecnici, ristoratori: ecco gli italiani rapiti nel mondo Dall'Africa al Medio Oriente, ecco le storie dei connazionali che sono stati protagonisti di sequestri negli ultimi dieci anni Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:13 - Dall'Africa al Medio Oriente, passando per le Filippine: ecco le storie dei connazionali che sono stati protagonisti di sequestri negli ultimi dieci anni.

Il primo rapimento recente di italiani nel mondo a lasciare il segno nella memoria collettiva è del 2004, in Iraq. Vengono sequestrati a Baghdad 4 contractor, Fabrizio Quattrocchi, Umberto Cupertino, Maurizio Agliana e Salvatore Stefio. Quattrocchi viene ucciso, gli altri liberati. Indimenticabile il video in cui la vittima dice ai carnefici: "vi faccio vedere come muore un italiano".



Lo stesso anno sempre in Iraq vengono rapiti il freelance Enzo Baldoni, ucciso poco dopo, e le due cooperanti Simona Torretta e Simona Pari, liberate dopo 19 giorni.



Nel 2005 tocca alla giornalista del Manifesto Giuliana Sgrena. Subito dopo la sua liberazione, un militare americano uccide per sbaglio il funzionario del Sismi Nicola Calipari che era andato a prenderla.



Nel 2007 in Afghanistan viene rapito dai talebani il giornalista di Repubblica Daniele Mastrogiacomo, poi liberato.



In Mali nel 2009 Al Qaida rapisce due coniugi italiani, Sergio Cicala e Philomene Kabouré. Vengono liberati l'anno dopo.



L'inviato della Stampa Domenico Quirico viene rapito due volte: la prima volta nel 2011 in Libia per due giorni (con i colleghi Elisabetta Rosaspina e Giuseppe Sarcina, entrambi del Corriere della Sera, e Claudio Monici di Avvenire); la seconda volta nel 2013 in Siria per cinque mesi.



I pirati somali nel 2011 catturano due navi mercantili italiane, la Savina Caylyn, con 5 italiani a bordo, e la Rosalia D'Amato, con 6 italiani. Gli ostaggi vengono liberati insieme alle unità lo stesso anno, dopo mesi di prigionia.



Nel 2011 nel Darfur in Sudan viene catturato dai ribelli locali il cooperante di Emergency Francesco Azzarà, liberato dopo 124 giorni. Lo stesso anno gli shabaab somali catturano al largo della Tanzania l'italo-sudafricano Bruno Pellizzari, mentre si trova sulla sua barca a vela con la fidanzata sudafricana. Viene liberato dopo un anno e mezzo con un blitz dell'esercito somalo.



In Algeria nel 2011 i terroristi islamici sequestrano la turista Sandra Mariani e la cooperante Rossella Urru. Entrambe vengono liberate nel 2012.



In quello stesso anno finisce invece tragicamente il rapimento in Nigeria dell'ingegnere Franco Lamolinara, sequestrato dai jihadisti nel 2011: l'italiano viene ucciso dai sequestratori durante un blitz delle forze speciali di Londra, che volevano liberare un ostaggio britannico tenuto con lui.



Nessuna notizia dopo oltre tre anni del cooperante Giovanni Lo Porto, sequestrato in Pakistan nel 2012 mentre lavorava per una ong tedesca, né del gesuita padre Paolo Dall'Oglio. Quest'ultimo scompare in Siria nel 2013, mentre cerca di mediare a Raqqa per la liberazione di un gruppo di ostaggi. Voci contrastanti lo danno prima per morto, poi prigioniero dell'Isis.



Nel 2014 in Libia vengono rapiti due tecnici italiani, in due diversi episodi: l'emiliano Marco Vallisa e il veneto Gianluca Salviato, entrambi liberati dopo diversi mesi.



Il 20 luglio 2015 quattro dipendenti italiani della società di costruzioni Bonatti vengono rapiti a Mellitah, in Libia. A giugno la stessa sorte era toccata invece al medico Ignazio Scaravilli, poi liberato.



L'ultimo caso di un connazionale sequestrato in territorio straniero è quello del 56enne Rolando Del Torchio, ex sacerdote missionario rapito nel suo bar-ristorante da sette uomini armati, nel sud delle Filippine. rapitori sono stati visti allontanarsi in mare a bordo di un motoscafo. Ma nella zona era ormai calato il buio, e la ricerca delle forze dell'ordine locali non ha portato finora a nessun risultato.