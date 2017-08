Turista italiano ucciso negli Usa, arrestata una seconda persona

La polizia americana ha arrestato una seconda persona per la morte del trentunenne Carlo Marigliano, il turista italiano ucciso il 28 luglio a Little Rock, in Arkansas. In manette è finita una donna, la 31enne Charina Fort, ora reclusa insieme all'uomo arrestato subito dopo l'omicidio. Marigliano, secondo la polizia, era stato colpito da alcuni spari mentre era alla guida di un'auto a noleggio, schiantandosi poi contro un edificio.