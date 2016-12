Turista italiano ucciso in Brasile, la polizia cattura sette sospetti

Secondo quanto riferito ai media dal commissario Fabio Cardoso, titolare della sezione omicidi della polizia civile, che sta indagando sul caso, Polato sarebbe rimasto per due ore nelle mani dei banditi, rinchiuso dentro un'auto nel cui bagagliaio era stato gettato il cadavere di Bardella.



I due italiani stavano tornando da una visita al Cristo Redentore e volevano proseguire verso la spiaggia, nella Zona Sud cittadina, quando un applicativo per cellulari li avrebbe condotti erroneamente fino al Morro dos Prazeres. Entrati per sbaglio nella favela, si sarebbero trovati davanti all'improvviso un gruppo composto da una dozzina di uomini armati che ha cominciato a sparargli contro.



Bardella, che aveva una piccola telecamera sul casco, secondo gli inquirenti potrebbe essere stato scambiato per un poliziotto: il turista è stato raggiunto da due proiettili, uno alla testa e l'altro al braccio, ed e' morto immediatamente. Polato sarebbe invece stato rilasciato in seguito, senza ferimenti, in una strada di accesso alla baraccopoli.