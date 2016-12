Turchia, vicepremier: "Dispiaciuto"

"Sono molto dispiaciuto" per il risultato delle elezioni politiche in Turchia. Lo ha detto il vicepremier uscente di Ankara Bulent Arinc, citato dal quotidiano filo-governativo Sabah. Secondo le cifre fornite dall'agenzia di stampa statale Anadolu, con il 99,6% dei voti scrutinati, l'Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan si fermerebbe al 40,8% delle preferenze, pari a 258 seggi, insufficienti per formare un governo monocolore.