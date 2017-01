Turchia, vicepremier: "Continueremo le operazioni militari in Siria"

La Turchia proseguirà le sue operazioni militari in Siria nonostante la strage nel night "Reina" di Istanbul. Lo ha detto il vicepremier turco Numan Kurtulmus, che ha definito l'attentato un "messaggio" contro la campagna. "Proseguiremo le nostre operazioni oltre confine con determinazione", ha aggiunto. Il massacro compiuto la notte di Capodanno è stato rivendicato dall'Isis in risposta all'intervento turco in Siria.