Turchia, uomini in minigonna per protestare contro le violenze alle donne

11:19 - Non si fermano le proteste in Turchia dopo il brutale stupro e assassinio 10 giorni fa di una studentessa di Mersin. Diversi uomini si sono fatti fotografare in minigonna, pubblicando le immagini sul web per denunciare la piaga delle violenze contro le donne nel Paese. La campagna è diventata subito virale con l'hashtag #ozgecanicinminietekgiy ("Una minigonna per Ozgecan"), dal nome della giovane vittima.

La vicenda di Ozgecan Aslan, 20 anni, una studentessa di psicologia di Mersin picchiata, stuprata, uccisa e bruciata dall'autista di un minibus di cui era rimasta l'ultima passeggera, ha suscitato un'ondata di emozione e di sdegno in tutto il paese. Migliaia di persone sono scese in piazza per denunciare il le violenze alle donne.



Le violenze contro le donne sono aumentate del 400% da quando è al potere in Turchia il partito islamico Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan secondo la stampa di opposizione. L'emozione suscitata dal barbaro assassinio di Ozgecan non ha fermato assassini e violentatori, secondo i media di Ankara. Diversi casi di omicidi di donne e di violenze sono stati registrati negli ultimi giorni nel paese. La stampa turca riferisce che il cadavere di una ragazza di 18 anni, bruciata come Ozgecan, è stato trovato domenica in un parco di Akhisar, vicino a Manisa.