Turchia, una fatwa mette al bando la tintura per uomini: " È immorale"

Per essere buoni musulmani gli uomini turchi non potranno più colorare i propri capelli. La decisione di mettere al bando la tintura maschile con una specifica fatwa è stata della Direzione per gli affari religiosi della Turchia (Diyanet), la massima autorità islamica del Paese.

L'istituzione statale di Ankara ha bocciato la pratica "secondo le regole dell'Islam", rispondendo a un quesito posto sul suo sito: "Tingersi i capelli, la barba o i baffi è permesso solo se lo scopo non è quello di ingannare la gente. Ma tingersi i capelli di nero per un uomo non è mai ammissibile. È ritenuto inappropriato". Questo il testo con il quale la Diyanet si è pronunciata in materia, rispondendo come d'abitudine alle domande dei fedeli sulla legittimità di certi comportamenti per i musulmani.