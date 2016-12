Turchia, terrorista suicida a Gaziantep era mente strage Ankara

Era il terrorista super-ricercato Yunus Durmaz, noto come "l'emiro di Gaziantep" e considerato la mente dell'attacco alla stazione di Ankara in cui morirono 100 persone, il kamikaze che giovedì si è fatto saltare in aria durante un blitz dell'antiterrorismo turco a Gaziantep, al confine con la Siria. Nella stessa operazione sono state arrestate altre 12 persone, tra cui la moglie, i due figli e il fratello di Durmaz.