Turchia, sventato nuovo attentato di Capodanno: 75 gli arresti

Quarantasei persone, tra cui 43 cittadini stranieri, sono state arrestate a Istanbul e altri 29 ad Ankara. Anche nella capitale turca sono finiti in manette "per lo più stranieri", hanno riferito i media locali.



Circa 500 agenti hanno partecipato all'operazione. La polizia aveva inoltre mandato di arrestare altri 17 sospetti. Giovedì altri 38 sospetti membri dello Stato islamico, tra cui dei siriani, erano stati arrestati dall'antiterrorismo, nella provincia nordoccidentale di Bursa, in vista delle celebrazioni per l'anno nuovo, mentre si rafforzano le misure di sicurezza.



Durante i festeggiamenti di Capodanno di un anno fa, un uomo con un fucile d'assalto ha ucciso 39 persone, tra turchi e stranieri, in un esclusivo nightclub di Istanbul. l'attacco era stato rivendicato dall'Isis. La Turchia raddoppierà il numero di poliziotti in servizio a Istanbul a 37.000 e cancellerà o bandirà le celebrazioni pubbliche a Capodanno nei principali quartieri della citta' per ragioni di sicurezza.