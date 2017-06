Turchia: Strasburgo esamina il ricorso dei giornalisti di Cumhuriyet

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha deciso di esaminare il ricorso di dieci giornalisti del quotidiano turco Cumhuriyet, in prigione da un anno perché sospettati di aver commesso crimini e fatto propaganda in nome del Pkk e dell'organizzazione di Fethullah Gulen. Nel ricorso i giornalisti sostengono che la loro detenzione "è una punizione per le critiche rivolte al governo" e tenerli in carcere è "una persecuzione giudiziaria a fini politici".