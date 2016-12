Turchia, spari sui profughi a confine Siria: 8 morti, 4 sono bambini

Otto profughi siriani, tra i quali anche quattro bambini, sono stati uccisi dalle guardie di confine turche mentre tentavano di attraversare la frontiera per entrare nel paese. I migranti erano a Kherbet al-Jouz, nel nordest della Siria, al confine con la provincia turca di Hatay. Lo riferisce l'Osservatorio per i diritti umani siriano, mentre un altro network di attivista, il comitato per il coordinamento locale, parla di 11 profughi uccisi.