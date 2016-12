Turchia, spari ad Ankara: due morti

Un uomo armato ha aperto il fuoco a una fermata degli autobus nel quartiere di Dikmen, nel centro di Ankara: due persone, un civile e un poliziotto, sono rimaste uccise. Intanto, dopo la chiusura delle sedi diplomatiche tedesche in Turchia, anche l'ambasciata degli Stati Uniti ad Ankara ha lanciato l'allerta per i prossimi giorni, quando in occasione dei festeggiamenti per il capodanno curdo si ritengono possibili attacchi terroristici.