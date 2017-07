Turchia, sparatoria sulla spiaggia di un resort: un morto, quattro feriti

Un uomo, armato di due pistole, ha aperto il fuoco la notte scorsa in un resort sulla spiaggia di Bodrum, in Turchia, uccidendo una persona e ferendone altre 4. Lo riferisce il giornale Hurriyet. L'episodio è avvenuto tra il Sess Beach Club e il Cilek Beach Club, due villaggi vicini che ospitano 400 persone. La vittima è un ragazzo di 18 anni, ferito gravemente e poi morto in ospedale, che lavorava come fattorino nel resort. Fuggito l'assalitore.

"Una persona è entrata nella nostra struttura e ha chiesto dove fosse il club Sess Beach. In seguito si è allontanata e ha cominciato a sparare a caso", ha detto Gökhan Balcı, dipendente del club di Çilek, che era presente durante la sparatoria.



"Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia. Abbiamo vissuto un incubo. Non sappiamo chi è l'aggressore e non sappiamo perché abbia fatto una cosa del genere", ha aggiunto. L'uomo è fuggito, subito dopo aver aperto il fuoco, in auto.