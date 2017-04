Turchia, sparatoria fuori da un seggio in villaggio curdo: due morti

Almeno due persone sono morte e un'altra è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta nel giardino di una scuola turca, adibita a seggio per il referendum sul presidenzialismo, in un villaggio del sud-est a maggioranza curda. Lo riporta Ntv, secondo cui lo scontro a fuoco sarebbe avvenuto tra due gruppi appartenenti a una stessa famiglia. Il voto si svolge tra rigide misure di sicurezza, con 450mila tra agenti e guardie locali schierati in tutto il Paese.