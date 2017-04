Turchia, slitta ancora il rimpatrio del reporter italiano

Non si sblocca la vicenda del fermo in Turchia di Gabriele Del Grande, il giornalista italiano fermato durante un controllo di polizia al confine con la Siria in una zona del Paese in cui non è consentito l'accesso. Secondo quanto apprende l'Ansa, al momento non c'è ancora una data certa per il rimpatrio, che dovrebbe avvenire con un provvedimento di espulsione dopo il completamento delle relative procedure giudiziarie.