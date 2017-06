Turchia: sisma di 6.2 sulla costa egea, avvertito anche a Istanbul

Un terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito la regione del mar Egeo in Turchia, nell'ovest del Paese. Il sisma è stato avvertito anche in alcune zone della regione di Marmara, compresa Istanbul. Lo riferisce la Protezione civile turca (Afad). Molte le persone scese in strada in preda al panico. Non si hanno al momento notizie di feriti o danni alle cose.