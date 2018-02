Turchia: "Siamo uno stato di diritto, nessuno osi giudicarci"

"La Turchia è uno stato di diritto come la Germania e gli Usa. Nessun Paese può giudicare lo stato di diritto degli altri Paesi". Lo ha detto il premier turco Binali Yldirim che, a proposito dei giornalisti in carcere, ha affermato: "Lasciamo lavorare la giustizia". Ha però aggiunto che, se i processi sono troppo lenti, la politica potrà lavorare "per velocizzare i tempi" attraverso il Parlamento.